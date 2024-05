10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX schwächelt vorbörslich etwas

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,08 Prozent im Minus auf 18.727,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinig

In Tokio geht es für den Nikkei 225 derzeit leicht um 0,21 Prozent nach oben auf 38.261,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent auf 3.142,43 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 0,15 Prozent nach auf 19.085,90 Zähler.

3. Delivery Hero verkauft Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber

Delivery Hero trennt sich von seinem Liefergeschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan. Zur Nachricht

4. BVB holt 16-jähriges Talent aus Ecuador - Aktie nachbörslich im Minus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich die Dienste des erst 16-jährigen Justin Lerma aus Ecuador gesichert. Zur Nachricht

5. TRATON-Aktie knickt ein: VW könnte wohl TRATON-Aktien zu Geld machen

Der Volkswagen-Konzern könnte laut Kreisen in den kommenden Wochen den gestiegenen Kurs der TRATON-Aktien zu einem Anteilsverkauf nutzen. Zur Nachricht

6. Rheinmetall legt bei Umsatz und Gewinn zu

Die steigende Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im ersten Quartal einen höheren Umsatz und Gewinn beschert. Zur Nachricht

7. Brenntag von Preisdruck belastet

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im ersten Quartal unter dem Preisdruck gelitten. Zur Nachricht

8. Deutsche-Börse-Chef Weimer verabschiedet sich von Aktionären

Die Hauptversammlung der Deutschen Börse an diesem Dienstag steht im Zeichen des bevorstehenden Wechsels an der Konzernspitze. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Erholungsmodus vor Inflationsdaten

Die Ölpreise präsentieren sich mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 79,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 83,51 Dollar anzog.

10. Euro bleibt weiter unter 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter knapp unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0795 Dollar festgelegt.