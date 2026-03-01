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Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

17.03.26 08:09 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.564,0 PKT 116,7 PKT 0,50%
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Hang Seng
25.834,0 PKT 368,4 PKT 1,45%
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Nikkei 225
53.700,4 PKT -50,8 PKT -0,09%
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Shanghai Composite
4.084,8 PKT -10,7 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX schwächer erwartet

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart zu Abgaben.

2. Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag überwiegend auf rotem Terrain

In Tokio verliert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 0,09 Prozent auf 53.700,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen 0,81 Prozent tiefer bei 4.051,89 Zählern.

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Wiederum aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng legt zeitweise 0,14 Prozent zu auf 25.869,54 Einheiten.

3. Kering-Aktie: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen

Kering stellt seine Schmuck-Segmente neu auf. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, fasst er seine Schmuck-Marken wie Boucheron und Pomellato in einer neuen Geschäftseinheit zusammen. Zur Nachricht

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4. SEC prüft Abschaffung der Quartalsberichtspflicht für US-Unternehmen

Die US-Börsenaufsicht SEC denkt laut einem Pressebericht darüber nach, börsennotierte Unternehmen von der Pflicht der Quartalsberichterstattung zu befreien. Zur Nachricht

5. Sartorius-Aktie: Konzern peilt überdurchschnittliches Wachstum und steigende Margen an

Sartorius will sich stärker auf die Bedürfnisse der wachsenden Biopharma-Branche ausrichten und sein Angebot etwa für fortschrittliche Therapien in der Zell- und Gentherapie gezielt weiterentwickeln. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung - Cashflow deutlich verbessert

Höhere Abschreibungen belasten das Ergebnis von Fraport, während der freie Cashflow wieder positiv ausfällt und Spielraum für Dividenden schafft. Zur Nachricht

7. US-Präsident Trump provoziert mit Kuba-Aussagen: 'Übernehmen oder befreien' sorgt für Spannungen

US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche "Übernahme" Kubas angedeutet und damit die Spannungen mit dem sozialistischen Nachbarstaat verschärft. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus

Tesla arbeitet weiter an seinem humanoiden Roboter Optimus - doch aus China kommt bereits Konkurrenz, die den Wettlauf um die Roboter der Zukunft vorantreiben könnte. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen aktuell wieder etwas an, nachdem die Preise im Vortagesverlauf etwas gesunken waren.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro verliert zum US-Dollar etwas an Boden.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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