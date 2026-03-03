10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX deutlich tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit deutlichen Verlusten auf die eskalierte Situation in Fernost reagieren. Die 25.000-Punkte-Marke dürfte fallen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Die wichtigsten Märkte in Fernost geben zum Wochenstart nach. In Tokio verlor der Nikkei 225 zam Montag 1,35 Prozent auf 58.057,24 Punkte. Gegen den Trend nach oben geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,50 Prozent auf 4.183,88 Zähler zugewinnt. Deutlichere Verluste sind unterdessen in Hongkong zu sehen, wo der Hang Seng 1,95 Prozent auf 26.111,84 Punkte einbüßt.

3. Eskalation im Nahen Osten: Irans oberster Führer Chamenei tot - Trump warnt Iran

Die USA und Israel haben massive Luftangriffe auf den Iran mit dem Ziel eines Machtwechsels in Teheran gestartet. Auch nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei überziehen sich Israel und der Iran weiter gegenseitig mit Angriffen. Zur Nachricht

4. Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus

Berkshire Hathaway. hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das letzte Jahr, in dem Starinvestor Warren Buffett die Leitung der Investmentholding innehatte. Gemeinsam mit dem Jahresbericht wurde wie üblich auch der jährliche Brief an die Berkshire-Aktionäre veröffentlicht. Dieser stammt jedoch dieses Mal erstmals von Greg Abel. Zur Nachricht

5. Quartalszahlen von Plug Power und BigBear.ai erwartet

Plug Power und BigBear.ai veröffentlichen nach US-Börsenschluss ihre Bilamzen für das abgelaufene Quartal.

6. Warner Bros. Discovery-Aktie: Übernahme durch Paramount besiegelt

Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Erst am Donnerstag war der Rivale Netflix aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt

Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat Auswirkungen auf den Luftverkehr. Die Lufthansa setzt nach Angaben eines Sprechers mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Zur Nachricht

8. Mercedes-Benz-Aktie: Betriebsratschef warnt vor Folgen von Gewinnrückgang und Handelsbarrieren

Mercedes-Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali hat sich kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen zur Gemütslage der Beschäftigten beim Stuttgarter Autobauer geäußert. "Die Stimmung in der Belegschaft ist angespannt", sagte Lümali der "Stuttgarter Zeitung", den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Kreiszeitung Böblinger Bote". Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an - So hoch steigen Brent und WTI

Die Ölpreise haben nach der Eskalation im Nahen Osten wie erwartet zunächst kräftig zugelegt, dann aber einen Teil der frühen Gewinne wieder abgegeben. In der Nacht zum Montag stiegen die Notierungen für Brent-Öl aus der Nordsee und Rohöl aus den USA in den ersten Handelsminuten um jeweils mehr als zehn Prozent.

10. Euro zum Dollar mit Reaktion auf Nahost-Lage

Der EUR/USD-Kurs zeigt sich zum Wochenstart bei 1,1738 und damit rund 0,34 Prozent schwächer als zuvor.