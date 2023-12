Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,17 Prozent fester bei 33.197,01 Punkten. <-- sh_cad_14

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen 0,14 Prozent auf 2.914,67 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,04 Prozent auf 16.447,80 Einheiten.

3. RWE-Aktie nachbörslich im Plus: RWE kauft Norfolk-Offshore-Windportfolio von Vattenfall in Großbritannien

Der Energiekonzern RWE kauft Vattenfall das Norfolk-Offshore-Windportfolio in Großbritannien ab. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie: Vereinigung Cockpit droht mit Warnstreik bei Lufthansa-Tochter Discover

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) droht bei der Lufthansa-Tochter Discover mit einem Warnstreik. Zur Nachricht

5. TotalEnergies-Aktie: TotalEnergies verkauft Teil seines Windparks Seagreen

Der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies hat mit der thailändischen Öl- und Gasgesellschaft PTTEP den Verkauf eines Teils seines Offshore-Windparks Seagreen vereinbart. Zur Nachricht

6. VINCI-Aktie: VINCI hat Vereinbarung über Aktienrückkauf unterzeichnet

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat mit einem Investmentdienstleister eine Vereinbarung über den Kauf von VINCI-Aktien in seinem Namen im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla hofft auf schnelles Tempo für Ausbau der Fabrik in Grünheide

Wer sich dem neuen Eingang der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin im Advent nähert, kommt an einem kleinen Weihnachtsmarkt vorbei. Zur Nachricht

8. NYSE-Titel Nike-Aktie fällt nachbörslich zweistellig: Nike enttäuscht Anleger mit Aussagen zur Umsatzentwicklung

Der US-Sportartikel-Hersteller Nike hat mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung für Enttäuschung unter Anlegern gesorgt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,90 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 74,33 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil an der runden Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0983 Dollar festgesetzt.