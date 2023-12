RWE-Aktie nachbörslich im Plus: RWE kauft Norfolk-Offshore-Windportfolio von Vattenfall in Großbritannien

Offshore-Windprojekte

Der Energiekonzern RWE kauft Vattenfall das Norfolk-Offshore-Windportfolio in Großbritannien ab.

Der Essener DAX-Konzern bezeichnete die drei Offshore-Windprojekte vor der Ostküste Englands mit einer geplanten Kapazität von jeweils 1,4 Gigawatt (GW) als "sehr attraktives Projektportfolio in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium". Alle drei Norfolk-Projekte sollen noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb genommen werden. Großbritannien spielt eine Schlüsselrolle in RWEs Strategie zum Ausbau des Offshore-Windportfolios.

Der vereinbarte Kaufpreis für den Erwerb des Vattenfall-Portfolios basiert den weiteren Angaben zufolge auf einem Unternehmenswert von 963 Millionen Pfund. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet.

Die RWE-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,07 Prozent höher bei 40,63 Euro.

