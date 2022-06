Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,85 Prozent auf 14.608,50 Punkte.

2. Nikkei fester - Chinas Börsen geschlossen

In Tokio steigt der Nikkei aktuell 1,22 Prozent auf 27.748,87 Punkte. (Stand: 8.01 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite am Donnerstag letztlich 0,42 Prozent auf 3.195,46 Zähler. In Hongkong verbuchte der Hang Seng ein Minus von 1 Prozent auf 21.082,13 Indexpunkte.

3. Rheinmetall will offenbar Angebot für Leonardo-Sparte OTO Melara vorlegen

Der Düsseldorfer Rüstungs- und Autozuliefer-Konzern Rheinmetall hat Insidern und einem Dokument zufolge eine nicht-bindende Offerte für einen Minderheitsanteil an der Leonardo-Sparte OTO Melara vorgelegt. Zur Nachricht

4. USA klagt gegen US-Sparte von Stellantis in Abgasstreit

Das US-Justizministerium hat die US-Sparte des Autobauers Stellantis am Donnerstag formell einer kriminellen Verschwörung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgaswerte von Dieselfahrzeugen beschuldigt. Zur Nachricht

5. Beiersdorf dürfte zurück in DAX aufsteigen - Rheinmetall muss warten

Nur wenige Monate nach dem Abstieg aus dem DAX dürfte der Konsumgüterhersteller Beiersdorf in Kürze in den deutschen Leitindex zurückkehren. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Manager: 'Co-Design' statt eigener Chips - VW-Tarifrunde rückt näher

Autonomes Fahren, Infotainment und ständige Updates erfordern in künftigen Autos viel leistungsstärkere, aber auch standardisiertere Mikrochips und Zentralrechner. So ließen sich gleichzeitig Kosten senken und die wegen der Versorgungskrise zuletzt angespannten Lieferbeziehungen bei Halbleitern verbessern, sagte Klaus Hofmockel, Hardware-Entwicklungsmanager bei der IT-Sparte Cariad im Volkswagen-Konzern. Zur Nachricht

7. Compugroup Medical baut Unternehmensleitung um - Vorstandschef geht

Der Softwareanbieter Compugroup Medical baut die Firmenspitze um. Zur Nachricht

8. USA prüfen Sondersteuer für Öl- und Erdgas-Produzenten - Geld soll an Bürger gehen

Die US-Regierung prüft angesichts der hohen Energiepreise Sondersteuern für Öl- und Erdgas-Produzenten, um das Geld ärmeren Bürgern zukommen zu lassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,22 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 116,33 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0750 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

