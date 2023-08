Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX in Rot erwartet

Der DAX bewegt sich am Mittwoch vorbörslich in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio fällt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,27 Prozent auf 31.827,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,25 Prozent auf 3.168,32 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,39 Prozent auf 18.323,22 Einheiten.

3. SMA Solar-Aktie nachbörslich unter Druck: Jefferies senkt Kursziel deutlich

Die SMA Solar-Aktie begibt sich nach einer Analysten-Einschätzung in südliche Richtung. Zur Nachricht

4. Grand City Properties-Aktie: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr zurückgegangen - für laufendes Jahr zuversichtlich

Höhere Finanzierungskosten und Bewertungsverluste bei Immobilien haben bei der Aroundtown-Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr auf die Bilanz gedrückt. Zur Nachricht

5. Global Blue-Aktie: Silver Lake will wohl Global Blue versilbern

Der Finanzinvestor Silver Lake will sich Insidern zufolge von dem Dutyfree-Dienstleister Global Blue trennen. Zur Nachricht

6. Alcon-Aktie: Alcon hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert

Der Augenheilkonzern Alcon hat im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Kehl dementiert Gerüchte über weitere namhafte Transfers

Sportdirektor Sebastian Kehl hat Spekulationen über weitere namhafte Transfers von Borussia Dortmund (BVB) auf gleich mehreren Positionen bis zum Ende der Wechselfrist Ende August dementiert. Zur Nachricht

8. VinFast-Aktie an der NASDAQ mit kräftigem Kursanstieg: VinFast überholt bei Börsendebüt Ford und GM

Der hierzulande kaum bekannte vietnamesische Autobauer VinFast ist nach seinem US-Börsendebüt mehr wert als die deutlich größeren Platzhirsche General Motors und Ford. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 84,55 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 31 Cent auf 80,68 Dollar.

10. Euro legt etwas zu

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0916 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0926 Dollar festgesetzt.