Asiens Börsen geben nach -- Vinfast überholt bei Börsendebüt Ford und GM -- Jefferies senkt Kursziel für SMA Solar deutlich

Der deutsche Leitindex blieb damit weiter in der Spanne der vergangenen Tage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Punkten stecken. Zuletzt hatten vor allem Sorgen bezüglich der weltweiten Konjunktur, besonders aber jener in China, die Aktienmärkte gebremst. Aus China kamen am Dienstag erneut schlechte Konjunkturnachrichten: Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion konnten im Juli die Erwartungen nicht erfüllen. Die chinesische Zentralbank senkte den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen.

Im Fokus der Anleger standen nach wie vor Konjunktursorgen - aus China kamen am Morgen erneut schlechte Nachrichten - und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation . Daneben richteten Anleger ihre Blicke auf den ZEW-Index aus Deutschland, der am Vormittag veröffentlicht wurde, sowie auf Einzelhandelsdaten aus den USA für Juli. Der US-Einzelhandelsumsatz startete dynamischer als erwartet ins dritte Jahresviertel. Wie das Handelsministerium publik machte, kletterten die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, nachdem sie im Juni nach revidierten Angaben um 0,3 (vorläufig: 0,2) Prozent gestiegen waren.

An den europäischen Börsen dominierten am zweiten Handelstag der Woche die Bären.

Die Wall Street war am Dienstag von Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Minus und fiel dann immer weiter. Schlussendlich stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 34.946,39 Punkte an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite beendete den Tag 1,14 Prozent niedriger bei 13.631,05 Zählern, nachdem auch er auf negativem Terrain in die Sitzung gegangen war.

Die Stimmung an der Wall Street wurde am Dienstag von chinesischen Konjunkturdaten nach unten gedrückt. So fielen die Daten schwächer aus als erwartet und befeuern Sorgen rund um die Wirtschaft der Volksrepublik. Daneben belasteten auch vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA. Sie könnten darauf hin deuten, dass die US-Notenbank Fed weitere Zinserhöhungen durchführen wird. In China hat die chinesische Notenbank (PBoC) derweil überraschend den Leitzins gesenkt. "Obwohl die Zinssenkung völlig gerechtfertigt ist, wird sie wahrscheinlich keinen dauerhaften Nutzen haben, da es keine staatlichen Unterstützungen gibt. Die geldpolitischen Auswirkungen werden höchstwahrscheinlich neutral sein oder könnten sogar als ungünstig empfunden werden, da die politischen Entscheidungsträger beginnen, den Panikknopf zu drücken, insbesondere angesichts einer lokalen Vertrauenskrise", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management gegenüber Dow Jones Newswires.

