Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
10 vor 9

Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - TKMS, Commerzbank, Siemens Energy mit Zahlen

11.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.987,9 PKT -27,0 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
27.183,2 PKT 156,0 PKT 0,58%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
57.650,5 PKT 1.286,6 PKT 2,28%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.128,4 PKT 5,3 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX dürfte mit einem leichten Plus in den Handel starten und den Kampf um die Marke von 25.000 Punkten wieder aufnehmen.

2. Börsen in Fernost fester

In Asien dominieren verhalten die Käufer. In Tokio schloss der Nikkei 225 am Vortag mit einem Gewinn von 2,28 Prozent bei 57.650,54 Punkten. Im Handelsverlauf konnte erneut ein neues Allzeithoch erreicht werden. Am Mittwoch findet hier feiertagsbedingt kein Handel statt. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zur Wochenmitte weiter nach oben - zuletzt stand ein Plus von 0,19 Prozent auf 4.136,08 Punkte an den Tafeln. Der Hang Seng gewinnt unterdessen am Mittwoch zeitweise 0,26 Prozent auf 27.254,62 Indexpunkte.

3. TKMS-Aktie schraubt Umsatzprognose nach oben

Der Marineschiffbauer TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Die Investitionspläne wurden bestätigt. Zur Nachricht

4. Commerzbank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher

Die Commerzbank will ihren Gewinn im laufenden Jahr weiter steigern. Auch für die Zinserträge wird man zuversichtlicher. Zur Nachricht

5. Gerresheimer: Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschoben

Gerresheimer wird die ursprünglich für den 26. Februar 2026 geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 verschieben. Zur Nachricht

6. Siemens Energy: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy profitiert weiter von einer hohen Stromnachfrage. Der Rekordauftragsbestand erreicht neue Höhen. Zur Nachricht

7. Lufthansa: Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag

Passagiere der Lufthansa müssen an diesem Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Zur Nachricht

8. Robinhood: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet

Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen im Mittwochshandel zu. Brent wird bei 69,24 US-Dollar gehandelt, WTI kostet 64,43 US-Dollar je Barrell.

10. Euro zum Dollar fester

Der Euro legt am Morgen zum Dollar zu, EUR/USD wird bei 1,1914 gehandelt.

