Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - US-Zinsentscheid im Blick

10 vor 9

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,05 Prozent niedriger bei 16.784,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 aktuell 0,35 Prozent auf 32.958,78 Punkte. Stand: 7.12 Uhr MEZ.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen um 0,82 Prozent auf 2.978,75 Zähler ab. In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,02 Prozent auf 16.207,73 Punkte nach unten.

3. US-Notenbank Fed informiert am Abend über Leitzins - Weitere Zinspause erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Zur Nachricht

4. Offenbar Durchbruch bei Haushaltsgesprächen der Ampel-Spitzen erzielt

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt. Zur Nachricht

5. UBS stuft BASF von "Sell" auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Papiere von BASF von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Zur Nachricht

6. Flughafen Frankfurt zog im November mehr Passagiere und Frachtaufkommen an

Der Frankfurter Flughafen hat im November rund 4,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Zur Nachricht

7. CANCOM hat neuen Aufsichtsratschef gefunden

Der IT-Dienstleister CANCOM hat mit Ex-Vorstandschef und Mitgründer Klaus Weinmann einen neuen Aufsichtsratschef gefunden. Zur Nachricht

8. VW-Aktie: Audi trennt sich von Großteil der Zeitarbeiter im Werk Neckarsulm

Der Autobauer Audi trennt sich in seinem Werk in Neckarsulm bei Heilbronn von einem Großteil seiner Zeitarbeiter. Zur Nachricht

9. EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau: Inflationsrückgang ist beeindruckend

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat im Vorfeld der am Mittwoch beginnenden Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den starken Rückgang der Inflation seit vergangenem Herbst hingewiesen. Zur Nachricht

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0780 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0804 Dollar festgesetzt.