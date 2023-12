Vor US-Zinsentscheid: DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen vorwiegend tiefer -- CANCOM hat neuen Aufsichtsratschef gefunden -- UBS empfiehlt BASF-Aktie -- Inditex im Fokus

Nach der Rally der letzten Wochen gönnt sich der DAX am Mittwoch eine Verschnaufpause. Dennoch bleibt die Stimmung weiter gut, wie Christian Zoller von Börse-Daily laut der Deutschen Presse-Agentur verlautet: "Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft." Im Fokus der Anleger steht zur Wochenmitte der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Es wird fest davon ausgegangen, dass keine Änderung vorgenommen wird.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Mittwoch eine abwartende Haltung einnehmen.

An den europäischen Börsen dürfte am Mittwoch nicht viel Bewegung herrschen.

Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich wenig bewegt.

Anleger blicken gespannt auf die USA, wo am Abend die Zinsentscheid der US-Notenbank Fed verkündet wird. "Vor der Sitzung der US-Notenbank wird nicht viel passieren", so ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Noch immer ist der Inflation in ihrer Kernrate in den USA deutlich erhöht, weshalb es noch eine Weile dauern dürfte, bis die Zinsen wieder gesenkt werden. Anleger bleiben dennoch hoffnungsvoll.

