10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich deutlich im Minus

Der DAX steht vor einem schwächeren Handelsstart. Vorbörslich taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsstart auf 18.180 Punkte (minus 1,21 Prozent). Grund sind Spekulationen, dass in den USA 2024 doch keine Zinssenkungen zu sehen sein werden - darauf deuten die Aussagen eines Fed-Mitglieds hin.

2. Börsen in Asien leichter

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 2,00 Prozent auf 38.977,55 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland findet am Freitag unterdessen kein Handel statt: Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite letztlich 0,18 Prozent auf 3.069,30 Stellen. Der Hang Seng verliert am Freitag stellenweise 0,71 Prozent auf 16.606,26 Einheiten.

3. Boeing zahlt dreistellige Millionenentschädigung an Alaska Airlines

Der Fluggesellschaft Alaska Airlines zahlte Boeing im vergangenen Quartal rund 160 Millionen Dollar (rund 148 Mio Euro) als Wiedergutmachung für entgangene Einnahmen und entstandene Mehrausgaben. Zur Nachricht

4. Unternehmensversion von ChatGPT: Nutzerzahl steigt rasant an

Beim ChatGPT-Erfinder OpenAI steigt rasant die Zahl von Nutzern des KI-Chatbots in Unternehmen. Für die Firmenversion von ChatGPT seien nun mehr als 600 000 Nutzer angemeldet, sagte der fürs operative Geschäft zuständige OpenAI-Manager Brad Lightcap dem Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag. Noch im Januar seien es rund 150 000 gewesen.

ChatGPT löste vor gut einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Solche Zur Nachricht

5. Dividendenzahlung von Eni bleibt stabil - Aktienrückkauf bestätigt

Eni hält die Dividende stabil. Wie in den drei Quartalen zuvor sollen die Aktionäre auch eine Schlussdividende von 0,23 Euro erhalten. Zudem bestätigte der italienische Ölkonzern Eni seine Pläne, dieses Jahr Aktien für 1,1 Milliarden Euro zurückzukaufen. Zur Nachricht

6. Alternative zu NVIDIA? - Bei dieser Chip-Aktie sehen Analysten kräftiges Wachstumspotenzial

Die NVIDIA-Aktie ist eine der Aktien, die bereits kräftig vom Hype um künstliche Intelligenz profitieren konnte. Doch welche Titel konnten bisher noch keine derartigen Gewinne einfahren und haben somit womöglich noch Luft nach oben? Deutsche Bank-Analyst Ross Seymore sieht in einer bisher eher unbekannten Chip-Aktie Potenzial. Zur Nachricht

7. Ökonom: Die Zentralbanken bereiten sich auf die Rückkehr zum Gold-Standard vor

Die letzten Jahre waren von zahlreichen wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt. Vor diesem Hintergrund glaubt der Ökonom Peter Schiff, dass sich die internationalen Zentralbanken für eine Rückkehr zum Goldstandard rüsten. Dies dürfte gravierende Folgen für die globale Wirtschaftsordnung und insbesondere für die USA haben. Zur Nachricht

8. US- Zinssenkung im Juni? US-Arbeitsmarktbericht soll Hinweise liefern

Heute rückt der Arbeitsmarktbericht für März in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Hier wird mit 200.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gerechnet - nach einem Zuwachs um 275.000 Stellen im Februar. Eine erste Indikation lieferte der am Vortag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor, der deutlicher über der Erwartung ausgefallen war.

9. Ölpreise steigen leicht an

Die Ölpreise notieren am Freitagmorgen im Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 91,05 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 22 Cent auf 86,81 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0826 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.