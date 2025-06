1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag stärker

1&1 im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 18,38 EUR zu.

Das Papier von 1&1 legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,38 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,38 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,38 EUR. Bisher wurden heute 945 1&1-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,61 Prozent.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 18,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

