1&1 Aktie News: 1&1 macht am Montagvormittag Boden gut

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,46 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 18,46 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie legte bis auf 18,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.817 Stück gehandelt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 18,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 2,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,87 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,81 EUR an.

Am 12.05.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Mrd. EUR gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,948 EUR im Jahr 2025 aus.

