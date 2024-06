1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag schwächer

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 16,38 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 16,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 16,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.281 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,76 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,39 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

