1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

15.09.25 12:09 Uhr
1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 20,95 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 20,95 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.592 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 21,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 1,18 Prozent niedriger. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,02 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,894 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

