1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 18,30 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 18,30 EUR nach. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 18,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 255.502 1&1-Aktien.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR. 3,28 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,07 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,02 Mrd. EUR.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,965 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

