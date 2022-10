1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit roten Vorzeichen

Die 1&1-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 12,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 12,81 EUR. Bei 13,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.851 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,46 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 53,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (12,73 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 0,63 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,32 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 976,10 EUR umgesetzt, gegenüber 957,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte 1&1 am 10.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie erobert nach Anhebung der Gewinnprognose grünes Terrain

1&1-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

1&1-Aktie schwach: Ausbau des Mobilfunknetzes stockt - United Internet will Ionos 2023 an die Börse bringen

Bildquellen: 1&1 AG