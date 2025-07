1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR.

Um 11:37 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.575 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,00 EUR an.

Am 12.05.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von 1&1.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,939 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen