1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,56 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 18,56 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.124 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,19 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,00 EUR an.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,939 EUR je 1&1-Aktie.

