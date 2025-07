1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR zu.

Um 11:40 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 18,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 4.822 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 3,46 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 66,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,939 EUR je 1&1-Aktie.

