1&1 Aktie News: 1&1 tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 18,48 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die 1&1-Aktie wies um 15:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 18,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 18,52 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,50 EUR. Bisher wurden heute 22.509 1&1-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 39,94 Prozent Luft nach unten.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,00 EUR.

Am 12.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,939 EUR je 1&1-Aktie.

