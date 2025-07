1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:03 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,50 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.289 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 66,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,00 EUR.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte 1&1 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,939 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

