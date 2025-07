1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,56 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,56 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 18,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.989 1&1-Aktien.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 67,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,939 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen