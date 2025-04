1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 15,86 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 15,86 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,98 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Gewinne von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,057 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 18,79 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 27.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,05 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,06 Mrd. EUR eingefahren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,10 EUR je Aktie.

