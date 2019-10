Google kauft 16 Hektar Land nahe des neuen Hauptsitzes - doch Büros sind auf dem Gelände nicht geplant

• Google kauft Land in der Nähe des geplanten neuen Hauptsitzes• Auf dem Gelände sollen Bäume angebaut werden• Kritik der lokalen Bevölkerung den Wind aus den Segeln nehmen

Wie die San Jose Mercury News berichtet, hat der Internetriese Google, die Tochter des Alphabet-Konzerns, in der Nähe des geplanten zweiten Hauptsitzes in Gilroy, Kalifornien, weiteres Land erworben. Den Angaben zufolge hat das Unternehmen 16 Hektar Land gekauft und hat dafür 2,1 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt.

Baum- statt Datenfarm

Dabei hat das Unternehmen offenbar nicht vor, die neuen Flächen für Büros oder Datenzentren zu nutzen, sondern will auf dem Gelände dem Vernehmen nach eine Baumfarm betreiben. Auf dem Grundstück sollen Bäume angepflanzt werden, die für die bestehenden und geplanten Standorte des Internetriesen genutzt werden sollen.

In direkter Nachbarschaft in San Jose baut Google derzeit seinen zweiten Hauptsitz, der rund 557.400 qm groß werden soll. Die Projektplanung sieht dabei auch große Grünflächen vor: Allein 60.000 qm an Parks und Grünflächen seien an dem neuen Google-Standort geplant. 20.000 Menschen will der Internetriese in San Jose in Lohn und Brot bringen, schon im Dezember sollen die Pläne abgeschlossen werden.

Google macht sich im Silicon Valley breit

Die Pläne des Internetriesen haben unter der Bevölkerung im Silicon Valley Besorgnis hervorgerufen. Denn die massive Expansion dürfte dazu führen, dass die ohne angespannte Wohnungssituation in der Region noch verstärkt wird. Dass Google auf dem neu erworbenen Gelände eine Baumfarm und damit eine Grünfläche schaffen will, könnte einen Teil der derzeitigen Bewohner der Region möglicherweise mit den Plänen von Google versöhnen.

CNBC zufolge will die Alphabet-Tochter vermeiden, die Region in eine ähnliche "Baumkrise" zu stürzen, wie seinerzeit Apple, als der iPhone-Hersteller 2017 sein Hauptquartier in Cupertino erwarb und Bäume knapp und teuer wurden.



