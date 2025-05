Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 169,90 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 169,90 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 169,90 USD. Bei 171,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 944.833 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,516 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 196,83 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 89,97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,57 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

