Goldman Sachs: Diese Aktien sind das beste Investment der Welt

In einem Interview mit dem Medienunternehmen "Bloomberg" erläuterte Sheila Patel, CEO des International Goldman Sachs Asset Management (GSAM), was die Aktien von Entwicklungsländern besonders macht und wieso eine pessimistische Haltung gegenüber dieser Anlageklasse nicht zu rechtfertigen ist.

US-amerikanische Peers übertroffen

Das teilweise als riskant verpönte Investieren in Schwellenländer-Aktien hat sich vor allem im Februar als aussichtsreich erwiesen: So konnten Aktien aus Entwicklungsländern 3,1 Prozent zulegen, wodurch sie sich neben US-amerikanischen Peers, die im selben Zeitraum nur 2,5 Prozent gewannen, bewährten. Seit Anfang 2016 rückte der Referenzindex im Entwicklungsländermarkt sogar mehr als 75 Prozent vor. Goldman Sachs begründet die Entwicklung der Schwellenländer-Aktien mit drei Faktoren: Zum einen profitierten diese Scheine von Gewinnwachstum, zum anderen von günstigen historischen Bewertungen. Des Weiteren weisen sie im Vergleich zu ihren Pendants aus Industrieländern einen schwächeren Hang zur Volatilität auf. Aus diesen Gründen könnten sich derartige Aktien auch in Zukunft als besonders gute Investments entpuppen.

Hier sind die Erwartungen besonders positiv

Im Interview betont Patel, dass Goldman Sachs vor allem in Hinsicht auf drei Sektoren viel erwartet: Ganz vorne stehen indische Gesundheitsunternehmen. Denn man gehe davon aus, dass Indiens Premierminister Narenda Modi das Gesundheitswesen durch ein erhöhtes Budget vorantreiben wird.

Außerdem zählen mexikanische Konsumgüter sowie argentinische Schulden zur Favoritenliste unter den Schwellenländern. Man dürfe zwar Risiken durch politische Spannungen nicht außer Acht lassen, aber Investoren bräuchten deshalb nicht pessimistisch gegenüber Mexiko und Argentinien sein.

"Interessante Möglichkeiten"

Des Weiteren glaubt GSAM-CEO Patel, dass der Markt in Saudi-Arabien für Goldman Sachs-Kunden zukünftig an Bedeutung gewinnen könnte, aufgrund der "wieder sehr günstigen demografischen Lage". Ebenso biete Vietnam "wirklich interessante Möglichkeiten", während in China die verarbeitende Industrie nicht mehr so günstig bleibe wie bislang, so Patel im Interview.

