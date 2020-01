Überraschendes Abkommen: Apple schließt Lizenz-Deal mit altem Bekannten ab

• Neue Lizenzvereinbarung mit Imagination Technologies• Details des Abkommens unklar• Apple-Statement fehlt nochDer britische Chip-Hersteller Imagination Technologie stattete Apples iPhones und iPads einst mit Chips aus. Doch dann änderte Apple seinen Kurs - die beiden Unternehmen gingen im Jahr 2017 im Streit auseinander: Der Tech-Gigant entschied sich, seine Handymodelle (ab iPhone 8 und X) mit einer eigenen GPU-Technologie auszustatten. So wandte sich Apple vom Chip-Hersteller ab und bezog von Imagination keine Grafiktechnik mehr, was ein Loch in der Kasse des britischen Unternehmens hinterließ - schließlich war Apple einer der wichtigsten Kunden. Stattdessen errichtete der Konzern aus Cupertino einen eigenen GPU-Standort und wurde quasi vom Partner zum Konkurrenten. Doch nun kommt es offenbar zu einer mehr oder weniger überraschenden Reunion der beiden Konzerne.

"Multi-Use"-Abkommen: Apple und Imagination mit Vereinbarung

Wie Imagination Technologies in einem Statement verkündete, hat der Chip-Konzern einen Lizenzvertrag mit Apple, der ursprünglich bereits 2014 abgeschlossen wurde, um einen "neuen, mehrere Jahre laufenden Lizenzvertrag" ausgebaut. Dabei handle es sich um ein Mehrzweckabkommen, durch das der iKonzern die Rechte erhalten habe, auf einen "größeren Bereich des geistigen Eigentums von Imagination" zuzugreifen, erklärt das Unternehmen. Weitere Details gab der Chiphersteller jedoch nicht bekannt. Klar ist nur, dass für dieses Abkommen Lizenzgebühren fließen, über die Höhe der Summe kann jedoch genauso nur spekuliert werden.

