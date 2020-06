US-Börsen brechen Erholungstendenzen ab - Tesla-Chef Musk findet das zum Lachen

• Börsen stürzen ein - negative Tendenz hält an• Musk kommentiert kräftiges Kursminus

Die Erholungstendenzen der vergangenen Wochen an den Börsen fand vergangene Woche ein jähes Ende, nachdem die US-Notenbank ein düsteres Bild für die Konjunktur gezeichnet hatte. Es kam zu massiven Kurseinbußen innerhalb nur eines Tages, da Anleger ihre Aktien in Massen auf den Markt warfen - seither hält sich der Kurs gen Süden. In dieser Situation war offenbar nur einem zu Lachen zumute: Tesla-Chef Elon Musk .

Musk äußert sich kurz und knackig zum Ausverkauf

Am 11. Juni ging es drastisch bergab an der Wall Street - der trübe Ausblick der Fed ließ den US-Leitindex Dow Jones um 6,88 Prozent einstürzen, der Nasdaq Composite verlor an diesem Tag 5,27 Prozent. Bei solchen starken Kursverlusten heißt es für Anleger tapfer sein und Nerven bewahren, wenn sie nicht selbst auf den Abverkauf-Zug aufspringen. Und Tesla-Chef Elon Musk hatte angesichts diesen Geschehens insbesondere eines zu tun: laughing out loud - zu deutsch: ‚laut lachen' - wie er auf seiner Lieblingsplattform Twitter verkündete.

lol - Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

Zunächst scheint dieser Bezug weit hergeholt zu schein. Doch bei einem Blick in die Kommentarfelder wird die Sache klarer: Auf die Frage eines anderen Users hin, was passiert sei, antwortete der Milliardär ebenso prägnant: "Stonks".

Stonks - Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

Hiermit wird klar: Das "LOL" galt dem tagesaktuellen Börsengeschehen. Denn Stonks sind in der Internetsprache eine bewusste Fehlbuchstabierung für börsengehandelte Aktien. Meistens wird das Wort sogar in Zusammenhang mit Humor oder Ironie in Bezug auf Aktien oder die Finanzthemen im Allgemeinen verwendet.

Das Konzernoberhaupt des US-Elektroautobauers scheint also angesichts des Kurseinbruches trotzdem noch zum Lachen zumute zu sein. Schließlich beschwerte er sich erst vor ein paar Wochen, dass er die Tesla-Aktie für zu teuer hält - und diese verzeichnete erst kürzlich ein neues Allzeithoch, als die erstmal die Marke von 1.000 US-Dollar überschritt. Der Rekordwert wurde erst einen Tag vor dem Ausverkauf an den US-Börsen am 10. Juni bei 1.027,36 US-Dollar erreicht. Inzwischen pendelt das Papier des Silicon-Valley-Konzerns knapp oberhalb von 900 US-Dollar.

Erst kürzlich zog Elon Musk wieder vermehrt Aufmerksamkeit auf sich und seine besondere Persönlichkeit - und heimste dafür sowohl negative Kritik als auch Bewunderung ein, allerdings wurde ihm auch vorgeworfen, kindisches Verhalten an den Tag zu legen. Ob er mit seiner jüngsten Reaktion auf das Börsengeschehen diese Meinung seiner Kritiker nur noch weiter anstachelte? Zumindest erläuterte der frisch gebackene Vater nicht, was genau er mit seinem Tweet sagen wollte und ob das eventuell als Bezug zu seiner Äußerung bzgl. der Tesla-Aktie galt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Devaney/WireImage/Getty Images