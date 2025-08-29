DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.120 -0,9%Nas21.173 -1,3%Bitcoin95.067 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,09 +1,4%Gold3.531 +1,6%
02.09.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von 3M

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 153,93 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
132,24 EUR 0,82 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 153,93 USD ab. Die 3M-Aktie sank bis auf 151,70 USD. Bei 153,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 234.044 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 9,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

