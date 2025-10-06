3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 157,88 USD.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 157,88 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 157,88 USD. Bei 158,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.625 3M-Aktien.
Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 3,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.
Am 18.07.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,93 USD je Aktie in den 3M-Büchern.
