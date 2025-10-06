3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend im Minus

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 156,35 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,5 Prozent auf 156,35 USD. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 154,65 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 158,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.466 3M-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,60 Prozent.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,93 USD je 3M-Aktie.

