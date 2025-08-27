3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend billiger

Blick auf 3M-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 151,06 USD abwärts.

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 151,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 150,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 205.337 3M-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

