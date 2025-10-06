DAX24.372 ±-0,0%Est505.614 -0,7%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,37 +1,6%Gold3.938 +1,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ASML auf 1000 Euro - 'Overweight'

06.10.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
891,50 EUR 12,30 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

