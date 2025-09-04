3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 156,88 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 156,88 USD zu. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 157,50 USD. Bei 155,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 35.669 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,54 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je 3M-Aktie.

