3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 154,92 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 154,92 USD. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 154,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,80 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.600 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. 5,86 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 20,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je 3M-Aktie belaufen.

