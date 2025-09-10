3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 155,84 USD.

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 155,84 USD. Die 3M-Aktie legte bis auf 155,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 153,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.884 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,34 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,94 USD.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

