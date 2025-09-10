DAX23.667 +0,1%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.035 +1,2%Nas22.016 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,39 -1,8%Gold3.632 -0,2%
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Plus

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 155,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,46 EUR 2,40 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 155,84 USD. Die 3M-Aktie legte bis auf 155,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 153,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.884 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,34 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,94 USD.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Nachrichten zu 3M Co.

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

