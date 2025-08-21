DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.720 +2,1%Nas21.493 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.368 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September? Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So bewegt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

22.08.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 155,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
135,00 EUR 2,12 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 155,42 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,75 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.448 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

3M veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die 3M-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen