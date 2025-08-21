3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

So bewegt sich 3M

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 155,42 USD.

Die 3M-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 155,42 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,75 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.448 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

3M veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die 3M-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

