Notierung im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend in Rot

22.09.25 20:25 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend in Rot

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 154,33 USD.

Die 3M-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 154,33 USD abwärts. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 153,69 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.737 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). 6,27 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 25,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,26 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

