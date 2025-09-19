3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 154,33 USD.

Die 3M-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 154,33 USD abwärts. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 153,69 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.737 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). 6,27 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 25,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,26 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht