Kursentwicklung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

29.08.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 155,96 USD.

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 155,96 USD. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 155,86 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 157,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 168.267 3M-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 164,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 5,16 Prozent zulegen. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen