GRENKE-Aktie stark: GRENKE will Aktien im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro zurückerwerben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start in Rot

Deutsche Bank Retracts US Recession Forecast, Citing Robust Economy And Easing Risks

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. GRENKE will Aktien im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro zurückerwerben. Super Micro Computer-Aktie weiter auf Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus. Chenghe-Aktie mit Kursexplosion: Investoren stimmen Fusion mit Taiwan Color Optics zu.