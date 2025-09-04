AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von AbbVie zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AbbVie-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 212,88 USD.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 212,88 USD. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,29 USD aus. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 212,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,55 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.267 Stück gehandelt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.
Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,04 USD je Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen