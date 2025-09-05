AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verbilligt sich am Montagabend
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 208,26 USD.
Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 208,26 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 207,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,94 USD. Bisher wurden heute 278.807 AbbVie-Aktien gehandelt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Gewinne von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Abschläge von 21,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 USD aus.
Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
