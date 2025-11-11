AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 221,10 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 221,10 USD. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 222,00 USD. Bei 219,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 81.912 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 34,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.
AbbVie veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 10,63 USD im Jahr 2025 aus.
Alle: Alle Empfehlungen