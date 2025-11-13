AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AbbVie zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 237,21 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 237,51 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,00 USD. Zuletzt wurden via New York 169.343 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD an. 3,20 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,91 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,51 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Am 31.10.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AbbVie hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,88 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,78 Mrd. USD ausgewiesen.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

