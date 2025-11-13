AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Die Aktie von AbbVie zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 237,21 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 237,51 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,00 USD. Zuletzt wurden via New York 169.343 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD an. 3,20 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,91 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,51 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.
Am 31.10.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AbbVie hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,88 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,78 Mrd. USD ausgewiesen.
AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer
S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AbbVie Inc
Analysen zu AbbVie Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|23.10.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|17.04.2015
|AbbVie Outperform
|BMO Capital Markets
|06.01.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|15.03.2016
|AbbVie Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.2015
|AbbVie Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen