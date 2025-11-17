DAX23.594 -1,2%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.820 -0,4%Bitcoin81.118 -0,3%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag freundlich

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 234,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
199,60 EUR -1,90 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AbbVie legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 234,24 USD. Bei 235,20 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 233,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 128.194 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 30,03 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,51 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,88 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

