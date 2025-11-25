DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.900 +0,1%Bitcoin74.591 -2,6%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
So entwickelt sich AbbVie

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend im Plus

25.11.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend im Plus

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 232,47 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 232,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 233,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 230,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 263.646 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 164,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,29 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,50 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.10.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

