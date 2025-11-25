AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 233,03 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 233,03 USD zu. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 233,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,32 USD. Bisher wurden via New York 99.890 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 244,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 4,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 164,39 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 41,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,50 USD.

AbbVie veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,88 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,63 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

