AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 234,01 USD.
Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 234,01 USD. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 234,00 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 236,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 115.557 AbbVie-Aktien.
Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 42,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,63 USD je AbbVie-Aktie.
